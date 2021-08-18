Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 706 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.570.000.000 1,45 Ford Otosan 60.812.703.000 8,72 Koç Holding 59.847.193.980 1,17 Enka İnşaat 55.664.000.000 0,95 Bim Mağazalar 42.321.840.000 7,61 Garanti Bankası 39.564.000.000 0,59 ASELSAN 34.792.800.000 1,74 Turkcell 34.628.000.000 1,71 SASA Polyester 31.158.400.000 8,82 Akbank 29.224.000.000 0,43 Şişe Cam 26.558.065.867 1,03 Tüpraş 25.467.632.640 2,07 İş Bankası (C) 25.424.830.500 0,36 Türk Telekom 24.990.000.000 2,00 Arçelik 22.326.059.893 1,46 Coca Cola İçecek 22.206.569.269 2,48 Yapı ve Kredi Bankası 21.877.862.826 0,42 Sabancı Holding 20.363.231.231 0,49 Tofaş Oto Fabrikası 20.300.000.000 4,75 Gübre Fabrikaları 17.835.600.000 13,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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