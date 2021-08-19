Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 699 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.135.000.000
|1,42
|Ford Otosan
|60.005.610.000
|8,60
|Koç Holding
|58.503.168.014
|1,14
|Enka İnşaat
|56.112.000.000
|0,96
|Bim Mağazalar
|42.686.160.000
|7,68
|Garanti Bankası
|39.186.000.000
|0,58
|ASELSAN
|34.861.200.000
|1,74
|Turkcell
|34.518.000.000
|1,70
|SASA Polyester
|31.315.200.000
|8,86
|Akbank
|28.964.000.000
|0,43
|Şişe Cam
|26.741.858.710
|1,04
|Tüpraş
|25.242.255.360
|2,06
|İş Bankası (C)
|25.154.832.300
|0,36
|Türk Telekom
|24.850.000.000
|1,99
|Arçelik
|22.204.428.816
|1,46
|Coca Cola İçecek
|22.066.665.339
|2,46
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.624.451.287
|0,41
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.460.000.000
|4,78
|Sabancı Holding
|20.342.827.192
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|17.752.100.000
|13,16
Kaynak: AA
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