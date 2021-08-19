Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 695 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.925.000.000
|1,42
|Ford Otosan
|59.970.519.000
|8,60
|Koç Holding
|57.767.757.579
|1,13
|Enka İnşaat
|56.616.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|43.171.920.000
|7,77
|Garanti Bankası
|39.018.000.000
|0,58
|ASELSAN
|34.838.400.000
|1,74
|Turkcell
|34.518.000.000
|1,70
|SASA Polyester
|31.225.600.000
|8,84
|Akbank
|28.964.000.000
|0,43
|Şişe Cam
|26.619.330.148
|1,04
|Tüpraş
|25.142.087.680
|2,05
|Türk Telekom
|25.060.000.000
|2,01
|İş Bankası (C)
|24.929.833.800
|0,35
|Arçelik
|22.272.001.637
|1,46
|Coca Cola İçecek
|22.028.509.721
|2,46
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.455.510.261
|0,41
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.340.000.000
|4,76
|Sabancı Holding
|20.322.423.153
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|17.752.100.000
|13,16
Kaynak: AA
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