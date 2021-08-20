Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 704 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 65.240.000.000 1,42 Ford Otosan 59.935.428.000 8,59 Koç Holding 58.782.116.799 1,15 Enka İnşaat 56.000.000.000 0,95 Bim Mağazalar 43.293.360.000 7,79 Garanti Bankası 39.354.000.000 0,58 Turkcell 35.178.000.000 1,74 ASELSAN 35.066.400.000 1,75 SASA Polyester 31.248.000.000 8,84 Akbank 29.068.000.000 0,43 Şişe Cam 26.649.962.289 1,04 Türk Telekom 25.235.000.000 2,02 İş Bankası (C) 25.064.832.900 0,36 Tüpraş 24.829.063.680 2,02 Coca Cola İçecek 22.193.850.730 2,48 Arçelik 22.150.370.560 1,45 Yapı ve Kredi Bankası 21.455.510.261 0,41 Sabancı Holding 20.424.443.349 0,49 Tofaş Oto Fabrikası 20.170.000.000 4,72 Gübre Fabrikaları 17.702.000.000 10,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

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