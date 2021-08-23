Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 720 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.030.000.000
|1,42
|Ford Otosan
|60.005.610.000
|8,60
|Koç Holding
|59.441.450.292
|1,16
|Enka İnşaat
|56.840.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|44.234.520.000
|7,96
|Garanti Bankası
|39.774.000.000
|0,59
|ASELSAN
|35.773.200.000
|1,79
|Turkcell
|35.332.000.000
|1,74
|SASA Polyester
|31.673.600.000
|8,96
|Akbank
|29.796.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|27.231.972.959
|1,06
|Türk Telekom
|25.410.000.000
|2,04
|İş Bankası (C)
|25.379.830.800
|0,36
|Tüpraş
|25.004.357.120
|2,04
|Arçelik
|22.244.972.509
|1,46
|Coca Cola İçecek
|22.168.413.651
|2,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.708.921.800
|0,41
|Sabancı Holding
|20.954.948.371
|0,51
|Tofaş Oto Fabrikası
|19.960.000.000
|4,67
|Gübre Fabrikaları
|17.919.100.000
|10,40
Kaynak: AA
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