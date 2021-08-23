Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 720 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 65.030.000.000 1,42 Ford Otosan 60.005.610.000 8,60 Koç Holding 59.441.450.292 1,16 Enka İnşaat 56.840.000.000 0,97 Bim Mağazalar 44.234.520.000 7,96 Garanti Bankası 39.774.000.000 0,59 ASELSAN 35.773.200.000 1,79 Turkcell 35.332.000.000 1,74 SASA Polyester 31.673.600.000 8,96 Akbank 29.796.000.000 0,44 Şişe Cam 27.231.972.959 1,06 Türk Telekom 25.410.000.000 2,04 İş Bankası (C) 25.379.830.800 0,36 Tüpraş 25.004.357.120 2,04 Arçelik 22.244.972.509 1,46 Coca Cola İçecek 22.168.413.651 2,48 Yapı ve Kredi Bankası 21.708.921.800 0,41 Sabancı Holding 20.954.948.371 0,51 Tofaş Oto Fabrikası 19.960.000.000 4,67 Gübre Fabrikaları 17.919.100.000 10,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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