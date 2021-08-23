Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 719 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.030.000.000
|1,42
|Ford Otosan
|60.005.610.000
|8,60
|Koç Holding
|59.390.732.331
|1,16
|Enka İnşaat
|56.896.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|44.234.520.000
|7,96
|Garanti Bankası
|39.774.000.000
|0,59
|ASELSAN
|35.773.200.000
|1,79
|Turkcell
|35.354.000.000
|1,75
|SASA Polyester
|31.696.000.000
|8,97
|Akbank
|29.796.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|27.231.972.959
|1,06
|Türk Telekom
|25.410.000.000
|2,04
|İş Bankası (C)
|25.379.830.800
|0,36
|Tüpraş
|25.004.357.120
|2,04
|Arçelik
|22.231.457.945
|1,46
|Coca Cola İçecek
|22.155.695.112
|2,47
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.708.921.800
|0,41
|Sabancı Holding
|20.934.544.332
|0,50
|Tofaş Oto Fabrikası
|19.950.000.000
|4,67
|Gübre Fabrikaları
|17.935.800.000
|10,41
Kaynak: AA
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