Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 725 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.450.000.000
|1,43
|Koç Holding
|59.948.629.902
|1,17
|Ford Otosan
|59.724.882.000
|8,56
|Enka İnşaat
|58.296.000.000
|0,99
|Bim Mağazalar
|44.295.240.000
|7,97
|Garanti Bankası
|39.984.000.000
|0,59
|ASELSAN
|35.682.000.000
|1,78
|Turkcell
|35.354.000.000
|1,75
|SASA Polyester
|31.404.800.000
|8,89
|Akbank
|29.796.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|27.415.765.803
|1,07
|Türk Telekom
|25.865.000.000
|2,07
|İş Bankası (C)
|25.424.830.500
|0,36
|Tüpraş
|25.292.339.200
|2,06
|Coca Cola İçecek
|22.130.258.034
|2,47
|Arçelik
|22.109.826.868
|1,45
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.793.392.313
|0,42
|Sabancı Holding
|20.954.948.371
|0,51
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.020.000.000
|4,68
|Gübre Fabrikaları
|17.985.900.000
|10,44
Kaynak: AA
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