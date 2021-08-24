Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 725 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 65.450.000.000 1,43 Koç Holding 59.948.629.902 1,17 Ford Otosan 59.724.882.000 8,56 Enka İnşaat 58.296.000.000 0,99 Bim Mağazalar 44.295.240.000 7,97 Garanti Bankası 39.984.000.000 0,59 ASELSAN 35.682.000.000 1,78 Turkcell 35.354.000.000 1,75 SASA Polyester 31.404.800.000 8,89 Akbank 29.796.000.000 0,44 Şişe Cam 27.415.765.803 1,07 Türk Telekom 25.865.000.000 2,07 İş Bankası (C) 25.424.830.500 0,36 Tüpraş 25.292.339.200 2,06 Coca Cola İçecek 22.130.258.034 2,47 Arçelik 22.109.826.868 1,45 Yapı ve Kredi Bankası 21.793.392.313 0,42 Sabancı Holding 20.954.948.371 0,51 Tofaş Oto Fabrikası 20.020.000.000 4,68 Gübre Fabrikaları 17.985.900.000 10,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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