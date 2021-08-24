Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 721 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.205.000.000
|1,42
|Koç Holding
|61.115.143.005
|1,20
|Ford Otosan
|59.479.245.000
|8,53
|Enka İnşaat
|58.800.000.000
|1,00
|Bim Mağazalar
|44.568.480.000
|8,02
|Garanti Bankası
|40.110.000.000
|0,60
|Turkcell
|35.904.000.000
|1,77
|ASELSAN
|35.704.800.000
|1,78
|SASA Polyester
|31.292.800.000
|8,86
|Akbank
|29.692.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|27.385.133.662
|1,07
|Türk Telekom
|25.970.000.000
|2,08
|İş Bankası (C)
|25.424.830.500
|0,36
|Tüpraş
|25.092.003.840
|2,04
|Arçelik
|22.109.826.868
|1,45
|Coca Cola İçecek
|22.104.820.956
|2,47
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.793.392.313
|0,42
|Sabancı Holding
|21.097.776.647
|0,51
|Tofaş Oto Fabrikası
|19.950.000.000
|4,67
|Gübre Fabrikaları
|17.735.400.000
|10,30
Kaynak: AA
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