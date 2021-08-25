Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 715 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.555.000.000
|1,43
|Koç Holding
|60.151.501.746
|1,18
|Ford Otosan
|59.058.153.000
|8,47
|Enka İnşaat
|57.848.000.000
|0,99
|Bim Mağazalar
|44.295.240.000
|7,97
|Garanti Bankası
|40.236.000.000
|0,60
|ASELSAN
|35.864.400.000
|1,79
|Turkcell
|35.244.000.000
|1,74
|SASA Polyester
|30.979.200.000
|8,77
|Akbank
|29.588.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|27.354.501.522
|1,06
|Türk Telekom
|25.620.000.000
|2,05
|İş Bankası (C)
|25.199.832.000
|0,36
|Tüpraş
|24.991.836.160
|2,03
|Coca Cola İçecek
|22.092.102.417
|2,47
|Arçelik
|21.758.448.201
|1,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.539.980.774
|0,41
|Sabancı Holding
|20.832.524.136
|0,50
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.000.000.000
|4,68
|Türk Hava Yolları
|17.719.200.000
|0,36
Kaynak: AA
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