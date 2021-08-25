Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 707 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 64.960.000.000 1,42 Ford Otosan 59.619.609.000 8,55 Koç Holding 59.492.168.253 1,16 Enka İnşaat 57.176.000.000 0,97 Bim Mağazalar 44.355.960.000 7,98 Garanti Bankası 40.026.000.000 0,59 ASELSAN 35.864.400.000 1,79 Turkcell 35.332.000.000 1,74 SASA Polyester 30.553.600.000 8,65 Akbank 29.640.000.000 0,44 Şişe Cam 27.354.501.522 1,06 Türk Telekom 25.760.000.000 2,06 İş Bankası (C) 25.154.832.300 0,36 Tüpraş 24.916.710.400 2,03 Coca Cola İçecek 21.812.294.557 2,44 Arçelik 21.609.787.996 1,42 Yapı ve Kredi Bankası 21.539.980.774 0,41 Sabancı Holding 20.750.907.978 0,50 Tofaş Oto Fabrikası 19.960.000.000 4,67 Gübre Fabrikaları 17.334.600.000 10,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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