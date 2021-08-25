Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 707 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.960.000.000
|1,42
|Ford Otosan
|59.619.609.000
|8,55
|Koç Holding
|59.492.168.253
|1,16
|Enka İnşaat
|57.176.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|44.355.960.000
|7,98
|Garanti Bankası
|40.026.000.000
|0,59
|ASELSAN
|35.864.400.000
|1,79
|Turkcell
|35.332.000.000
|1,74
|SASA Polyester
|30.553.600.000
|8,65
|Akbank
|29.640.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|27.354.501.522
|1,06
|Türk Telekom
|25.760.000.000
|2,06
|İş Bankası (C)
|25.154.832.300
|0,36
|Tüpraş
|24.916.710.400
|2,03
|Coca Cola İçecek
|21.812.294.557
|2,44
|Arçelik
|21.609.787.996
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.539.980.774
|0,41
|Sabancı Holding
|20.750.907.978
|0,50
|Tofaş Oto Fabrikası
|19.960.000.000
|4,67
|Gübre Fabrikaları
|17.334.600.000
|10,06
Kaynak: AA
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