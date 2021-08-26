Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 712 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 65.065.000.000 1,42 Koç Holding 60.252.937.668 1,18 Ford Otosan 59.584.518.000 8,54 Enka İnşaat 57.904.000.000 0,99 Bim Mağazalar 44.720.280.000 8,05 Garanti Bankası 40.026.000.000 0,59 ASELSAN 36.206.400.000 1,81 Turkcell 35.574.000.000 1,76 SASA Polyester 30.620.800.000 8,67 Akbank 29.744.000.000 0,44 Şişe Cam 27.385.133.662 1,07 Türk Telekom 25.900.000.000 2,07 İş Bankası (C) 25.334.831.100 0,36 Tüpraş 25.041.920.000 2,04 Coca Cola İçecek 21.964.917.026 2,45 Arçelik 21.663.846.252 1,42 Yapı ve Kredi Bankası 21.539.980.774 0,41 Sabancı Holding 21.056.968.568 0,51 Tofaş Oto Fabrikası 20.140.000.000 4,71 Türk Hava Yolları 17.650.200.000 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı

Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak

Fenerbahçe, Japon orta saha Hidemasa Morita transferi için resmi teklif yaptı

Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı

Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor

ABD, bu videoya ne tepki verecek! 6 milyon dolar değerindeki helikopterleri Taliban'ın kontrolüne geçti

Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı

ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi