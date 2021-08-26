Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 700 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.400.000.000
|1,40
|Koç Holding
|59.390.732.331
|1,16
|Ford Otosan
|58.812.516.000
|8,43
|Enka İnşaat
|58.464.000.000
|1,00
|Bim Mağazalar
|44.689.920.000
|8,04
|Garanti Bankası
|39.648.000.000
|0,59
|ASELSAN
|35.750.400.000
|1,78
|Turkcell
|35.222.000.000
|1,74
|SASA Polyester
|30.105.600.000
|8,52
|Akbank
|29.588.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|27.017.547.975
|1,05
|Türk Telekom
|25.690.000.000
|2,06
|İş Bankası (C)
|25.199.832.000
|0,36
|Tüpraş
|24.766.458.880
|2,02
|Coca Cola İçecek
|21.901.324.330
|2,45
|Arçelik
|21.488.156.919
|1,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.371.039.749
|0,41
|Sabancı Holding
|20.995.756.450
|0,51
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.030.000.000
|4,68
|Türk Hava Yolları
|17.650.200.000
|0,36
Kaynak: AA
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