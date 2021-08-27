Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 703 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 64.645.000.000 1,41 Koç Holding 59.847.193.980 1,17 Enka İnşaat 59.696.000.000 1,02 Ford Otosan 58.672.152.000 8,41 Bim Mağazalar 44.234.520.000 7,96 Garanti Bankası 39.648.000.000 0,59 ASELSAN 35.727.600.000 1,78 Turkcell 35.178.000.000 1,74 SASA Polyester 30.352.000.000 8,59 Akbank 29.328.000.000 0,44 Şişe Cam 27.109.444.397 1,06 Türk Telekom 25.830.000.000 2,07 İş Bankası (C) 25.064.832.900 0,36 Tüpraş 24.716.375.040 2,01 Coca Cola İçecek 21.901.324.330 2,45 Arçelik 21.542.215.175 1,41 Yapı ve Kredi Bank. 21.371.039.749 0,41 Sabancı Holding 20.914.140.293 0,50 Tofaş Oto Fabrikası 20.280.000.000 4,74 Türk Hava Yolları 17.319.000.000 0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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