Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 731 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.695.000.000
|1,43
|Enka İnşaat
|61.824.000.000
|1,05
|Ford Otosan
|60.075.792.000
|8,61
|Koç Holding
|58.528.526.994
|1,14
|Bim Mağazalar
|43.657.680.000
|7,85
|Garanti Bankası
|40.908.000.000
|0,61
|ASELSAN
|36.115.200.000
|1,80
|Turkcell
|35.728.000.000
|1,76
|SASA Polyester
|30.665.600.000
|8,68
|Akbank
|30.264.000.000
|0,45
|Şişe Cam
|27.262.605.100
|1,06
|Türk Telekom
|26.075.000.000
|2,09
|İş Bankası (C)
|25.739.828.400
|0,36
|Tüpraş
|25.417.548.800
|2,07
|Coca Cola İçecek
|22.015.791.182
|2,46
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.877.862.826
|0,42
|Arçelik
|21.704.389.945
|1,42
|Sabancı Holding
|21.240.604.922
|0,51
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.530.000.000
|4,80
|Türk Hava Yolları
|17.498.400.000
|0,36
Kaynak: AA
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