Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 735 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.730.000.000
|1,43
|Enka İnşaat
|61.432.000.000
|1,05
|Ford Otosan
|60.286.338.000
|8,64
|Koç Holding
|58.427.091.072
|1,14
|Bim Mağazalar
|43.627.320.000
|7,85
|Garanti Bankası
|41.496.000.000
|0,62
|ASELSAN
|36.229.200.000
|1,81
|Turkcell
|36.058.000.000
|1,78
|SASA Polyester
|30.777.600.000
|8,71
|Akbank
|30.628.000.000
|0,46
|Şişe Cam
|27.262.605.100
|1,06
|Türk Telekom
|25.935.000.000
|2,08
|İş Bankası (C)
|25.874.827.500
|0,37
|Tüpraş
|25.467.632.640
|2,07
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.300.215.390
|0,43
|Coca Cola İçecek
|22.270.161.964
|2,49
|Arçelik
|21.704.389.945
|1,42
|Sabancı Holding
|21.444.645.315
|0,52
|Tofaş Oto Fabrikası
|21.010.000.000
|4,91
|Türk Hava Yolları
|17.498.400.000
|0,36
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi