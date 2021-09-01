Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 747 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.205.000.000
|1,42
|Enka İnşaat
|60.088.000.000
|1,02
|Ford Otosan
|60.040.701.000
|8,61
|Koç Holding
|59.238.578.448
|1,16
|Bim Mağazalar
|43.809.480.000
|7,88
|Garanti Bankası
|41.370.000.000
|0,61
|ASELSAN
|36.069.600.000
|1,80
|Turkcell
|35.948.000.000
|1,77
|SASA Polyester
|31.606.400.000
|8,94
|Akbank
|30.576.000.000
|0,45
|Şişe Cam
|27.323.869.381
|1,06
|Türk Telekom
|25.830.000.000
|2,07
|İş Bankası (C)
|25.829.827.800
|0,37
|Tüpraş
|25.768.135.680
|2,10
|Coca Cola İçecek
|22.359.191.738
|2,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.300.215.390
|0,43
|Arçelik
|21.731.419.073
|1,42
|Sabancı Holding
|21.383.433.197
|0,52
|Tofaş Oto Fabrikası
|21.330.000.000
|4,99
|Türk Hava Yolları
|17.815.800.000
|0,36
Kaynak: AA
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