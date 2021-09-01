Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 747 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 65.205.000.000 1,42 Enka İnşaat 60.088.000.000 1,02 Ford Otosan 60.040.701.000 8,61 Koç Holding 59.238.578.448 1,16 Bim Mağazalar 43.809.480.000 7,88 Garanti Bankası 41.370.000.000 0,61 ASELSAN 36.069.600.000 1,80 Turkcell 35.948.000.000 1,77 SASA Polyester 31.606.400.000 8,94 Akbank 30.576.000.000 0,45 Şişe Cam 27.323.869.381 1,06 Türk Telekom 25.830.000.000 2,07 İş Bankası (C) 25.829.827.800 0,37 Tüpraş 25.768.135.680 2,10 Coca Cola İçecek 22.359.191.738 2,50 Yapı ve Kredi Bankası 22.300.215.390 0,43 Arçelik 21.731.419.073 1,42 Sabancı Holding 21.383.433.197 0,52 Tofaş Oto Fabrikası 21.330.000.000 4,99 Türk Hava Yolları 17.815.800.000 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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