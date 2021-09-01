Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 747 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 64.715.000.000 1,41 Enka İnşaat 61.432.000.000 1,05 Ford Otosan 59.689.791.000 8,56 Koç Holding 58.883.552.721 1,15 Bim Mağazalar 43.718.400.000 7,87 Garanti Bankası 41.286.000.000 0,61 Turkcell 36.168.000.000 1,79 ASELSAN 35.818.800.000 1,79 SASA Polyester 31.404.800.000 8,89 Akbank 30.576.000.000 0,45 Şişe Cam 26.956.283.694 1,05 Tüpraş 25.943.429.120 2,11 İş Bankası (C) 25.739.828.400 0,36 Türk Telekom 25.725.000.000 2,06 Coca Cola İçecek 22.371.910.277 2,50 Yapı ve Kredi Bankası 22.131.274.364 0,42 Arçelik 21.771.962.765 1,43 Tofaş Oto Fabrikası 21.350.000.000 4,99 Sabancı Holding 21.220.200.882 0,51 Türk Hava Yolları 17.802.000.000 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

VAR hangi pozisyonlarda devreye girecek? MHK tartışmalara son noktayı koydu

Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy'un kızı 9 aylık hamile

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak

Antalya'da taksilere zam geldi! Taksimetre 6 liradan açılacak, indi bindi 12 lira oldu

Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı

Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi

Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı