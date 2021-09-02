Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 754 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 64.925.000.000 1,42 Enka İnşaat 60.592.000.000 1,03 Ford Otosan 59.795.064.000 8,57 Koç Holding 59.086.424.565 1,16 Bim Mağazalar 43.566.600.000 7,84 Garanti Bankası 41.622.000.000 0,62 ASELSAN 35.955.600.000 1,79 Turkcell 35.948.000.000 1,77 SASA Polyester 31.651.200.000 8,96 Akbank 30.888.000.000 0,46 Şişe Cam 27.201.340.819 1,06 Türk Telekom 26.180.000.000 2,10 Tüpraş 26.118.722.560 2,13 İş Bankası (C) 25.919.827.200 0,37 Yapı ve Kredi Bankası 22.300.215.390 0,43 Coca Cola İçecek 22.282.880.503 2,49 Arçelik 21.920.622.970 1,44 Tofaş Oto Fabrikası 21.350.000.000 4,99 Sabancı Holding 21.342.625.118 0,51 Gübre Fabrikaları 17.835.600.000 10,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı

Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı

Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı

20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı

Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak

Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek

Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi

Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı