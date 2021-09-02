Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 749 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 64.435.000.000 1,40 Enka İnşaat 60.200.000.000 1,03 Ford Otosan 59.759.973.000 8,57 Koç Holding 58.782.116.799 1,15 Bim Mağazalar 43.900.560.000 7,90 Garanti Bankası 41.412.000.000 0,62 Turkcell 36.014.000.000 1,78 ASELSAN 35.864.400.000 1,79 SASA Polyester 31.584.000.000 8,94 Akbank 30.732.000.000 0,46 Şişe Cam 27.140.076.538 1,06 Tüpraş 26.294.016.000 2,14 Türk Telekom 26.040.000.000 2,09 İş Bankası (C) 25.874.827.500 0,37 Yapı ve Kredi Bankası 22.300.215.390 0,43 Coca Cola İçecek 22.193.850.730 2,48 Arçelik 21.731.419.073 1,42 Tofaş Oto Fabrikası 21.460.000.000 5,02 Sabancı Holding 21.363.029.158 0,52 Gübre Fabrikaları 17.869.000.000 10,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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