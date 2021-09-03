Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 743 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.155.000.000
|1,40
|Enka İnşaat
|59.472.000.000
|1,01
|Ford Otosan
|59.444.154.000
|8,52
|Koç Holding
|58.173.501.267
|1,14
|Bim Mağazalar
|43.141.560.000
|7,76
|Garanti Bankası
|41.160.000.000
|0,61
|ASELSAN
|35.590.800.000
|1,78
|Turkcell
|35.530.000.000
|1,75
|SASA Polyester
|31.539.200.000
|8,93
|Akbank
|30.420.000.000
|0,45
|Şişe Cam
|26.803.122.991
|1,04
|Tüpraş
|26.068.638.720
|2,12
|Türk Telekom
|25.760.000.000
|2,06
|İş Bankası (C)
|25.559.829.600
|0,36
|Coca Cola İçecek
|22.270.161.964
|2,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.877.862.826
|0,42
|Arçelik
|21.677.360.816
|1,42
|Tofaş Oto Fabrikası
|21.100.000.000
|4,93
|Sabancı Holding
|21.077.372.607
|0,51
|Gübre Fabrikaları
|17.902.400.000
|10,39
Kaynak: AA
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