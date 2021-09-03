Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 743 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 64.155.000.000 1,40 Enka İnşaat 59.472.000.000 1,01 Ford Otosan 59.444.154.000 8,52 Koç Holding 58.173.501.267 1,14 Bim Mağazalar 43.141.560.000 7,76 Garanti Bankası 41.160.000.000 0,61 ASELSAN 35.590.800.000 1,78 Turkcell 35.530.000.000 1,75 SASA Polyester 31.539.200.000 8,93 Akbank 30.420.000.000 0,45 Şişe Cam 26.803.122.991 1,04 Tüpraş 26.068.638.720 2,12 Türk Telekom 25.760.000.000 2,06 İş Bankası (C) 25.559.829.600 0,36 Coca Cola İçecek 22.270.161.964 2,49 Yapı ve Kredi Bankası 21.877.862.826 0,42 Arçelik 21.677.360.816 1,42 Tofaş Oto Fabrikası 21.100.000.000 4,93 Sabancı Holding 21.077.372.607 0,51 Gübre Fabrikaları 17.902.400.000 10,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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