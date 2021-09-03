Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 750 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.385.000.000
|1,38
|Ford Otosan
|59.689.791.000
|8,56
|Enka İnşaat
|58.576.000.000
|1,00
|Koç Holding
|58.427.091.072
|1,14
|Bim Mağazalar
|43.171.920.000
|7,77
|Garanti Bankası
|41.244.000.000
|0,61
|ASELSAN
|35.796.000.000
|1,79
|Turkcell
|35.552.000.000
|1,76
|SASA Polyester
|31.808.000.000
|9,00
|Akbank
|30.628.000.000
|0,46
|Şişe Cam
|26.833.755.132
|1,04
|Tüpraş
|25.968.471.040
|2,11
|Türk Telekom
|25.725.000.000
|2,06
|İş Bankası (C)
|25.604.829.300
|0,36
|Coca Cola İçecek
|22.104.820.956
|2,47
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.046.803.851
|0,42
|Arçelik
|21.636.817.124
|1,42
|Tofaş Oto Fabrikası
|21.110.000.000
|4,94
|Sabancı Holding
|20.954.948.371
|0,51
|Gübre Fabrikaları
|18.002.600.000
|10,45
Kaynak: AA
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