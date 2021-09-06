Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 758 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.840.000.000 1,39 Ford Otosan 59.654.700.000 8,55 Enka İnşaat 58.912.000.000 1,00 Koç Holding 58.680.680.877 1,15 Bim Mağazalar 42.929.040.000 7,72 Garanti Bankası 41.706.000.000 0,62 ASELSAN 35.773.200.000 1,79 Turkcell 35.684.000.000 1,76 SASA Polyester 31.808.000.000 9,00 Akbank 30.836.000.000 0,46 Şişe Cam 26.803.122.991 1,04 Tüpraş 25.993.512.960 2,12 İş Bankası (C) 25.829.827.800 0,37 Türk Telekom 25.725.000.000 2,06 Yapı ve Kredi Bankası 22.553.626.928 0,43 Coca Cola İçecek 22.384.628.816 2,50 Arçelik 21.677.360.816 1,42 Tofaş Oto Fabrikası 21.120.000.000 4,94 Sabancı Holding 20.873.332.214 0,50 Gübre Fabrikaları 18.086.100.000 10,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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