Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 750 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.875.000.000
|1,39
|Ford Otosan
|59.619.609.000
|8,55
|Koç Holding
|58.934.270.682
|1,15
|Enka İnşaat
|58.464.000.000
|1,00
|Bim Mağazalar
|43.080.840.000
|7,75
|Garanti Bankası
|41.622.000.000
|0,62
|ASELSAN
|35.773.200.000
|1,79
|Turkcell
|35.442.000.000
|1,75
|SASA Polyester
|31.561.600.000
|8,93
|Akbank
|30.732.000.000
|0,46
|Şişe Cam
|26.741.858.710
|1,04
|Tüpraş
|26.118.722.560
|2,13
|İş Bankası (C)
|25.874.827.500
|0,37
|Türk Telekom
|25.760.000.000
|2,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|22.638.097.441
|0,43
|Coca Cola İçecek
|22.295.599.042
|2,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|21.780.000.000
|5,09
|Arçelik
|21.623.302.560
|1,42
|Sabancı Holding
|20.914.140.293
|0,50
|Gübre Fabrikaları
|18.086.100.000
|10,50
Kaynak: AA
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