Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 750 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.875.000.000 1,39 Ford Otosan 59.619.609.000 8,55 Koç Holding 58.934.270.682 1,15 Enka İnşaat 58.464.000.000 1,00 Bim Mağazalar 43.080.840.000 7,75 Garanti Bankası 41.622.000.000 0,62 ASELSAN 35.773.200.000 1,79 Turkcell 35.442.000.000 1,75 SASA Polyester 31.561.600.000 8,93 Akbank 30.732.000.000 0,46 Şişe Cam 26.741.858.710 1,04 Tüpraş 26.118.722.560 2,13 İş Bankası (C) 25.874.827.500 0,37 Türk Telekom 25.760.000.000 2,06 Yapı ve Kredi Bank. 22.638.097.441 0,43 Coca Cola İçecek 22.295.599.042 2,49 Tofaş Oto Fabrikası 21.780.000.000 5,09 Arçelik 21.623.302.560 1,42 Sabancı Holding 20.914.140.293 0,50 Gübre Fabrikaları 18.086.100.000 10,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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