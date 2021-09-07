Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 744 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.525.000.000
|1,38
|Ford Otosan
|59.444.154.000
|8,52
|Enka İnşaat
|58.744.000.000
|1,00
|Koç Holding
|58.325.655.150
|1,14
|Bim Mağazalar
|42.412.920.000
|7,63
|Garanti Bankası
|41.328.000.000
|0,61
|ASELSAN
|35.568.000.000
|1,77
|Turkcell
|35.288.000.000
|1,74
|SASA Polyester
|31.539.200.000
|8,93
|Akbank
|30.628.000.000
|0,46
|Şişe Cam
|26.741.858.710
|1,04
|Tüpraş
|26.193.848.320
|2,13
|İş Bankası (C)
|25.694.828.700
|0,36
|Türk Telekom
|25.550.000.000
|2,05
|Coca Cola İçecek
|22.855.214.763
|2,55
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.300.215.390
|0,43
|Tofaş Oto Fabrikası
|21.990.000.000
|5,14
|Arçelik
|21.609.787.996
|1,42
|Sabancı Holding
|20.791.716.057
|0,50
|Türk Hava Yolları
|17.981.400.000
|0,37
Kaynak: AA
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