Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 729 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.210.000.000
|1,38
|Ford Otosan
|58.707.243.000
|8,42
|Enka İnşaat
|58.016.000.000
|0,99
|Koç Holding
|57.818.475.540
|1,13
|Bim Mağazalar
|42.291.480.000
|7,61
|Garanti Bankası
|40.866.000.000
|0,61
|ASELSAN
|35.112.000.000
|1,75
|Turkcell
|35.046.000.000
|1,73
|SASA Polyester
|30.822.400.000
|8,72
|Akbank
|30.316.000.000
|0,45
|Şişe Cam
|26.404.905.164
|1,03
|Tüpraş
|25.843.261.440
|2,10
|Türk Telekom
|25.270.000.000
|2,02
|İş Bankası (C)
|25.244.831.700
|0,36
|Coca Cola İçecek
|22.791.622.067
|2,54
|Tofaş Oto Fabrikası
|22.050.000.000
|5,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.877.862.826
|0,42
|Arçelik
|21.636.817.124
|1,42
|Sabancı Holding
|20.750.907.978
|0,50
|Gübre Fabrikaları
|17.668.600.000
|10,26
Kaynak: AA
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