Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 716 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.350.000.000
|1,38
|Ford Otosan
|58.356.333.000
|8,37
|Enka İnşaat
|58.128.000.000
|0,99
|Koç Holding
|56.804.116.320
|1,11
|Bim Mağazalar
|42.473.640.000
|7,64
|Garanti Bankası
|40.614.000.000
|0,60
|Turkcell
|35.200.000.000
|1,74
|ASELSAN
|34.952.400.000
|1,74
|SASA Polyester
|30.576.000.000
|8,65
|Akbank
|29.848.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|26.435.537.305
|1,03
|Tüpraş
|25.768.135.680
|2,10
|Türk Telekom
|25.200.000.000
|2,02
|İş Bankası (C)
|24.884.834.100
|0,35
|Coca Cola İçecek
|22.537.251.285
|2,52
|Tofaş Oto Fabrikası
|22.000.000.000
|5,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.624.451.287
|0,41
|Arçelik
|21.528.700.611
|1,41
|Sabancı Holding
|20.444.847.389
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|17.635.200.000
|10,24
Kaynak: AA
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