Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 702 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.755.000.000
|1,37
|Enka İnşaat
|58.520.000.000
|1,00
|Ford Otosan
|58.180.878.000
|8,34
|Koç Holding
|56.246.218.749
|1,10
|Bim Mağazalar
|42.200.400.000
|7,59
|Garanti Bankası
|39.522.000.000
|0,59
|Turkcell
|35.068.000.000
|1,73
|ASELSAN
|34.610.400.000
|1,73
|SASA Polyester
|30.419.200.000
|8,61
|Akbank
|29.328.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|26.313.008.743
|1,02
|Tüpraş
|25.567.800.320
|2,08
|Türk Telekom
|25.270.000.000
|2,02
|İş Bankası (C)
|24.569.836.200
|0,35
|Coca Cola İçecek
|22.410.065.894
|2,50
|Tofaş Oto Fabrikası
|22.120.000.000
|5,17
|Arçelik
|21.582.758.868
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.371.039.749
|0,41
|Sabancı Holding
|20.322.423.153
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|17.234.400.000
|10,01
Kaynak: AA
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