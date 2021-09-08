Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 702 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 62.755.000.000 1,37 Enka İnşaat 58.520.000.000 1,00 Ford Otosan 58.180.878.000 8,34 Koç Holding 56.246.218.749 1,10 Bim Mağazalar 42.200.400.000 7,59 Garanti Bankası 39.522.000.000 0,59 Turkcell 35.068.000.000 1,73 ASELSAN 34.610.400.000 1,73 SASA Polyester 30.419.200.000 8,61 Akbank 29.328.000.000 0,44 Şişe Cam 26.313.008.743 1,02 Tüpraş 25.567.800.320 2,08 Türk Telekom 25.270.000.000 2,02 İş Bankası (C) 24.569.836.200 0,35 Coca Cola İçecek 22.410.065.894 2,50 Tofaş Oto Fabrikası 22.120.000.000 5,17 Arçelik 21.582.758.868 1,42 Yapı ve Kredi Bankası 21.371.039.749 0,41 Sabancı Holding 20.322.423.153 0,49 Gübre Fabrikaları 17.234.400.000 10,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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