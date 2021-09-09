Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 709 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 62.930.000.000 1,37 Enka İnşaat 59.528.000.000 1,01 Ford Otosan 59.163.426.000 8,48 Koç Holding 55.891.193.022 1,09 Bim Mağazalar 42.109.320.000 7,58 Garanti Bankası 39.648.000.000 0,59 Turkcell 35.244.000.000 1,74 ASELSAN 34.747.200.000 1,73 SASA Polyester 30.508.800.000 8,63 Akbank 29.484.000.000 0,44 Şişe Cam 26.251.744.461 1,02 Tüpraş 25.642.926.080 2,09 Türk Telekom 25.200.000.000 2,02 İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,35 Coca Cola İçecek 22.626.281.059 2,53 Tofaş Oto Fabrikası 22.210.000.000 5,19 Arçelik 21.677.360.816 1,42 Yapı ve Kredi Bankası 21.371.039.749 0,41 Sabancı Holding 20.138.786.799 0,49 Türk Hava Yolları 17.181.000.000 0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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