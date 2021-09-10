Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 730 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.825.000.000
|1,37
|Ford Otosan
|60.777.612.000
|8,71
|Enka İnşaat
|59.248.000.000
|1,01
|Koç Holding
|57.209.860.008
|1,12
|Bim Mağazalar
|41.775.360.000
|7,52
|Garanti Bankası
|40.362.000.000
|0,60
|Turkcell
|35.266.000.000
|1,74
|ASELSAN
|34.747.200.000
|1,73
|SASA Polyester
|30.620.800.000
|8,67
|Akbank
|29.796.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|26.374.273.024
|1,03
|Tüpraş
|25.968.471.040
|2,11
|Türk Telekom
|25.305.000.000
|2,03
|İş Bankası (C)
|24.749.835.000
|0,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.750.000.000
|5,55
|Coca Cola İçecek
|23.071.429.927
|2,58
|Arçelik
|21.812.506.457
|1,43
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.539.980.774
|0,41
|Sabancı Holding
|20.261.211.035
|0,49
|Türk Hava Yolları
|17.346.600.000
|0,35
Kaynak: AA
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