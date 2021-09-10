Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 718 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.755.000.000
|1,37
|Ford Otosan
|60.075.792.000
|8,61
|Enka İnşaat
|58.632.000.000
|1,00
|Koç Holding
|56.651.962.437
|1,11
|Bim Mağazalar
|41.775.360.000
|7,52
|Garanti Bankası
|39.858.000.000
|0,59
|Turkcell
|35.090.000.000
|1,73
|ASELSAN
|34.473.600.000
|1,72
|SASA Polyester
|30.508.800.000
|8,63
|Akbank
|29.328.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|26.159.848.040
|1,02
|Tüpraş
|25.743.093.760
|2,10
|Türk Telekom
|25.060.000.000
|2,01
|İş Bankası (C)
|24.389.837.400
|0,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.550.000.000
|5,51
|Coca Cola İçecek
|22.715.310.833
|2,54
|Arçelik
|21.758.448.201
|1,43
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.948.687.184
|0,40
|Sabancı Holding
|20.016.362.563
|0,48
|Türk Hava Yolları
|17.125.800.000
|0,35
Kaynak: AA
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