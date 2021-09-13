Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 725 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.210.000.000
|1,38
|Ford Otosan
|59.654.700.000
|8,55
|Enka İnşaat
|58.520.000.000
|1,00
|Koç Holding
|56.854.834.281
|1,11
|Bim Mağazalar
|41.411.040.000
|7,45
|Garanti Bankası
|39.438.000.000
|0,59
|Turkcell
|35.354.000.000
|1,75
|ASELSAN
|34.450.800.000
|1,72
|SASA Polyester
|30.508.800.000
|8,63
|Akbank
|29.380.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|26.343.640.883
|1,03
|Tüpraş
|25.943.429.120
|2,11
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,01
|İş Bankası (C)
|24.344.837.700
|0,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.440.000.000
|5,48
|Coca Cola İçecek
|22.295.599.042
|2,49
|Arçelik
|21.812.506.457
|1,43
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.864.216.671
|0,40
|Sabancı Holding
|19.975.554.484
|0,48
|Türk Hava Yolları
|17.153.400.000
|0,35
Kaynak: AA
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