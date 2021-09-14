Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 719 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.545.000.000
|1,36
|Ford Otosan
|59.163.426.000
|8,48
|Enka İnşaat
|58.800.000.000
|1,00
|Koç Holding
|56.905.552.242
|1,11
|Bim Mağazalar
|41.107.440.000
|7,40
|Garanti Bankası
|39.564.000.000
|0,59
|Turkcell
|35.222.000.000
|1,74
|ASELSAN
|34.268.400.000
|1,71
|SASA Polyester
|30.464.000.000
|8,62
|Akbank
|29.328.000.000
|0,44
|Tüpraş
|26.569.477.120
|2,16
|Şişe Cam
|26.159.848.040
|1,02
|Türk Telekom
|25.060.000.000
|2,01
|İş Bankası (C)
|24.434.837.100
|0,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|24.350.000.000
|5,69
|Coca Cola İçecek
|22.359.191.738
|2,50
|Arçelik
|21.717.904.509
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.033.157.697
|0,40
|Sabancı Holding
|19.975.554.484
|0,48
|Türk Hava Yolları
|17.167.200.000
|0,35
Kaynak: AA
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