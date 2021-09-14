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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

14.09.2021 13:37
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 719 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 719 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik62.545.000.0001,36
Ford Otosan59.163.426.0008,48
Enka İnşaat58.800.000.0001,00
Koç Holding56.905.552.2421,11
Bim Mağazalar41.107.440.0007,40
Garanti Bankası39.564.000.0000,59
Turkcell35.222.000.0001,74
ASELSAN34.268.400.0001,71
SASA Polyester30.464.000.0008,62
Akbank29.328.000.0000,44
Tüpraş26.569.477.1202,16
Şişe Cam26.159.848.0401,02
Türk Telekom25.060.000.0002,01
İş Bankası (C)24.434.837.1000,35
Tofaş Oto Fabrikası24.350.000.0005,69
Coca Cola İçecek22.359.191.7382,50
Arçelik21.717.904.5091,42
Yapı ve Kredi Bankası21.033.157.6970,40
Sabancı Holding19.975.554.4840,48
Türk Hava Yolları17.167.200.0000,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ereğli, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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