Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 716 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.195.000.000
|1,36
|Ford Otosan
|59.233.608.000
|8,49
|Enka İnşaat
|58.632.000.000
|1,00
|Koç Holding
|56.854.834.281
|1,11
|Bim Mağazalar
|40.955.640.000
|7,37
|Garanti Bankası
|40.152.000.000
|0,60
|Turkcell
|34.848.000.000
|1,72
|ASELSAN
|34.108.800.000
|1,70
|SASA Polyester
|30.441.600.000
|8,61
|Akbank
|29.380.000.000
|0,44
|Tüpraş
|26.719.728.640
|2,18
|Şişe Cam
|26.037.319.477
|1,01
|Türk Telekom
|25.690.000.000
|2,06
|İş Bankası (C)
|24.344.837.700
|0,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|24.190.000.000
|5,66
|Coca Cola İçecek
|22.219.287.808
|2,48
|Arçelik
|21.636.817.124
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.948.687.184
|0,40
|Sabancı Holding
|19.975.554.484
|0,48
|Türk Hava Yolları
|17.167.200.000
|0,35
Kaynak: AA
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