Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 716 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 62.195.000.000 1,36 Ford Otosan 59.233.608.000 8,49 Enka İnşaat 58.632.000.000 1,00 Koç Holding 56.854.834.281 1,11 Bim Mağazalar 40.955.640.000 7,37 Garanti Bankası 40.152.000.000 0,60 Turkcell 34.848.000.000 1,72 ASELSAN 34.108.800.000 1,70 SASA Polyester 30.441.600.000 8,61 Akbank 29.380.000.000 0,44 Tüpraş 26.719.728.640 2,18 Şişe Cam 26.037.319.477 1,01 Türk Telekom 25.690.000.000 2,06 İş Bankası (C) 24.344.837.700 0,34 Tofaş Oto Fabrikası 24.190.000.000 5,66 Coca Cola İçecek 22.219.287.808 2,48 Arçelik 21.636.817.124 1,42 Yapı ve Kredi Bankası 20.948.687.184 0,40 Sabancı Holding 19.975.554.484 0,48 Türk Hava Yolları 17.167.200.000 0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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