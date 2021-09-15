Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 720 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 61.985.000.000 1,35 Ford Otosan 58.987.971.000 8,46 Enka İnşaat 58.912.000.000 1,00 Koç Holding 57.159.142.047 1,12 Bim Mağazalar 41.653.920.000 7,49 Garanti Bankası 40.194.000.000 0,60 Turkcell 34.650.000.000 1,71 ASELSAN 34.245.600.000 1,71 SASA Polyester 30.441.600.000 8,61 Akbank 29.380.000.000 0,44 Tüpraş 27.070.315.520 2,20 Şişe Cam 26.282.376.602 1,02 Türk Telekom 25.585.000.000 2,05 İş Bankası (C) 24.344.837.700 0,34 Tofaş Oto Fabrikası 23.980.000.000 5,61 Coca Cola İçecek 22.638.999.598 2,53 Arçelik 21.690.875.381 1,42 Yapı ve Kredi Bankası 21.033.157.697 0,40 Sabancı Holding 20.077.574.681 0,48 Türk Hava Yolları 17.056.800.000 0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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