Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 707 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|60.830.000.000
|1,33
|Enka İnşaat
|58.800.000.000
|1,00
|Ford Otosan
|58.391.424.000
|8,37
|Koç Holding
|57.362.013.891
|1,12
|Bim Mağazalar
|41.107.440.000
|7,40
|Garanti Bankası
|39.606.000.000
|0,59
|Turkcell
|34.188.000.000
|1,69
|ASELSAN
|33.652.800.000
|1,68
|SASA Polyester
|29.836.800.000
|8,44
|Akbank
|28.912.000.000
|0,43
|Tüpraş
|27.345.776.640
|2,23
|Şişe Cam
|25.669.733.791
|1,00
|Türk Telekom
|25.235.000.000
|2,02
|İş Bankası (C)
|24.164.838.900
|0,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|24.050.000.000
|5,62
|Coca Cola İçecek
|22.206.569.269
|2,48
|Arçelik
|21.501.671.483
|1,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.864.216.671
|0,40
|Sabancı Holding
|19.873.534.288
|0,48
|Türk Hava Yolları
|16.918.800.000
|0,35
Kaynak: AA
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