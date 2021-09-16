Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 703 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|59.885.000.000
|1,31
|Enka İnşaat
|58.912.000.000
|1,00
|Ford Otosan
|58.707.243.000
|8,42
|Koç Holding
|57.615.603.696
|1,13
|Bim Mağazalar
|41.441.400.000
|7,46
|Garanti Bankası
|39.900.000.000
|0,59
|Turkcell
|34.188.000.000
|1,69
|ASELSAN
|33.538.800.000
|1,67
|SASA Polyester
|30.441.600.000
|8,61
|Akbank
|28.808.000.000
|0,43
|Tüpraş
|27.070.315.520
|2,20
|Şişe Cam
|25.516.573.088
|0,99
|Türk Telekom
|24.955.000.000
|2,00
|İş Bankası (C)
|24.029.839.800
|0,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.560.000.000
|5,51
|Coca Cola İçecek
|22.333.754.660
|2,49
|Arçelik
|21.555.729.740
|1,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.864.216.671
|0,40
|Sabancı Holding
|19.689.897.934
|0,47
|Türk Hava Yolları
|17.208.600.000
|0,35
Kaynak: AA
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