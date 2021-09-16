Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 703 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 59.885.000.000 1,31 Enka İnşaat 58.912.000.000 1,00 Ford Otosan 58.707.243.000 8,42 Koç Holding 57.615.603.696 1,13 Bim Mağazalar 41.441.400.000 7,46 Garanti Bankası 39.900.000.000 0,59 Turkcell 34.188.000.000 1,69 ASELSAN 33.538.800.000 1,67 SASA Polyester 30.441.600.000 8,61 Akbank 28.808.000.000 0,43 Tüpraş 27.070.315.520 2,20 Şişe Cam 25.516.573.088 0,99 Türk Telekom 24.955.000.000 2,00 İş Bankası (C) 24.029.839.800 0,34 Tofaş Oto Fabrikası 23.560.000.000 5,51 Coca Cola İçecek 22.333.754.660 2,49 Arçelik 21.555.729.740 1,41 Yapı ve Kredi Bankası 20.864.216.671 0,40 Sabancı Holding 19.689.897.934 0,47 Türk Hava Yolları 17.208.600.000 0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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