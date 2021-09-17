Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 703 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|59.640.000.000
|1,30
|Koç Holding
|59.593.604.175
|1,17
|Ford Otosan
|58.286.151.000
|8,36
|Enka İnşaat
|57.008.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|42.291.480.000
|7,61
|Garanti Bankası
|39.438.000.000
|0,59
|Turkcell
|34.408.000.000
|1,70
|ASELSAN
|33.880.800.000
|1,69
|SASA Polyester
|29.993.600.000
|8,49
|Akbank
|28.860.000.000
|0,43
|Tüpraş
|27.220.567.040
|2,22
|Şişe Cam
|25.516.573.088
|0,99
|Türk Telekom
|25.235.000.000
|2,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.990.000.000
|5,61
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,34
|Coca Cola İçecek
|21.901.324.330
|2,45
|Arçelik
|21.555.729.740
|1,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.695.275.646
|0,39
|Sabancı Holding
|19.730.706.013
|0,48
|Türk Hava Yolları
|17.553.600.000
|0,36
Kaynak: AA
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