Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 703 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 59.640.000.000 1,30 Koç Holding 59.593.604.175 1,17 Ford Otosan 58.286.151.000 8,36 Enka İnşaat 57.008.000.000 0,97 Bim Mağazalar 42.291.480.000 7,61 Garanti Bankası 39.438.000.000 0,59 Turkcell 34.408.000.000 1,70 ASELSAN 33.880.800.000 1,69 SASA Polyester 29.993.600.000 8,49 Akbank 28.860.000.000 0,43 Tüpraş 27.220.567.040 2,22 Şişe Cam 25.516.573.088 0,99 Türk Telekom 25.235.000.000 2,02 Tofaş Oto Fabrikası 23.990.000.000 5,61 İş Bankası (C) 23.714.841.900 0,34 Coca Cola İçecek 21.901.324.330 2,45 Arçelik 21.555.729.740 1,41 Yapı ve Kredi Bankası 20.695.275.646 0,39 Sabancı Holding 19.730.706.013 0,48 Türk Hava Yolları 17.553.600.000 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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