Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 680 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|58.680.680.877
|1,15
|Ereğli Demir Çelik
|58.415.000.000
|1,27
|Ford Otosan
|57.829.968.000
|8,29
|Enka İnşaat
|57.400.000.000
|0,98
|Bim Mağazalar
|41.198.520.000
|7,41
|Garanti BBVA
|38.892.000.000
|0,58
|Turkcell
|33.946.000.000
|1,68
|ASELSAN
|33.424.800.000
|1,67
|SASA Polyester
|29.635.200.000
|8,39
|Akbank
|28.340.000.000
|0,42
|Tüpraş
|26.895.022.080
|2,19
|Şişe Cam
|25.332.780.245
|0,99
|Türk Telekom
|24.780.000.000
|1,99
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.870.000.000
|5,58
|İş Bankası (C)
|23.444.843.700
|0,33
|Arçelik
|21.366.525.842
|1,40
|Coca Cola İçecek
|21.354.427.149
|2,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.357.393.594
|0,39
|Sabancı Holding
|19.710.301.973
|0,48
|Türk Hava Yolları
|17.539.800.000
|0,36
Kaynak: AA
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