Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 669 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|58.579.244.955
|1,15
|Ford Otosan
|57.970.332.000
|8,31
|Ereğli Demir Çelik
|57.715.000.000
|1,26
|Enka İnşaat
|56.784.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|41.046.720.000
|7,39
|Garanti Bankası
|38.136.000.000
|0,57
|ASELSAN
|34.154.400.000
|1,70
|Turkcell
|33.990.000.000
|1,68
|SASA Polyester
|29.456.000.000
|8,34
|Akbank
|27.820.000.000
|0,41
|Tüpraş
|26.920.064.000
|2,19
|Şişe Cam
|25.118.355.261
|0,98
|Türk Telekom
|24.815.000.000
|1,99
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.940.000.000
|5,60
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,33
|Arçelik
|21.420.584.099
|1,40
|Coca Cola İçecek
|21.303.552.993
|2,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.103.982.056
|0,38
|Sabancı Holding
|19.649.089.856
|0,47
|Türk Hava Yolları
|17.677.800.000
|0,36
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi