"Borsa şirketlerinin piyasa değeri" başlıklı haberimizin girişinde sehven "1 milyar 183 milyar...

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 183 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.768.678.961
|1,46
|Garanti Bankası
|46.074.000.000
|0,89
|Akbank
|42.952.000.000
|0,83
|Tüpraş
|31.703.070.720
|2,47
|Enka İnşaat
|31.200.000.000
|0,85
|Ereğli Demir Çelik
|30.660.000.000
|1,07
|Turkcell
|30.448.000.000
|1,75
|İş Bankası (C)
|28.349.811.000
|0,52
|Bim Mağazalar
|28.137.648.000
|6,95
|Türk Telekom
|25.760.000.000
|2,87
|Ford Otosan
|23.739.061.500
|5,14
|İskenderun Demir Çelik
|22.997.000.000
|1,51
|ASELSAN
|22.366.800.000
|1,87
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.610.805.133
|0,51
|Sabancı Holding
|19.322.625.227
|0,61
|Türk Hava Yolları
|19.306.200.000
|0,51
|Anadolu Efes
|13.677.631.575
|1,14
|Arçelik
|13.622.680.613
|1,51
|Tofaş Oto. Fab.
|13.300.000.000
|3,33
|Vakıflar Bankası
|12.875.000.000
|0,42