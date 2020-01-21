Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı - Son Dakika
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Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı

6 saat önce

Borsa, 123 bin 803,96 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,76'lık yükselişle tamamladı.

Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı, System.String[]

Borsa, 123 bin 803,96 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,76'lık yükselişle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 123 bin 803,96 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,76'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 936,33 puanlık artışla 123 bin 556 puan ile kapanış rekorunu tazelerken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi de yüzde 0,72 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:31 Kaynak: İHA
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