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Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı
6 saat önce
Borsa, 123 bin 803,96 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,76'lık yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:31 Kaynak: İHA
Borsa, 123 bin 803,96 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,76'lık yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 123 bin 803,96 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,76'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 936,33 puanlık artışla 123 bin 556 puan ile kapanış rekorunu tazelerken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi de yüzde 0,72 değer kazandı. - İSTANBUL
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