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Borsa tarihi rekor kırdığı günü yatay tamamladı
6 saat önce
Borsa, 122 bin 482,43 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:24 Kaynak: İHA
Borsa, 122 bin 482,43 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 122 bin 482,43 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 62,07 puanlık artışla 121 bin puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,59 azaldı. - İSTANBUL
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