Son Dakika Haberleri: Borsa, yaklaşık 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
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Borsa, yaklaşık 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kazancıyla 106.846,18 puandan tamamlayarak 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa, yaklaşık 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kazancıyla 106.846,18 puandan tamamlayarak 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.466,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,63 ve holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,90 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Türk lirası varlıklara artan ilgiden bulduğu destekle gün içinde 20 ayın zirvesi olan 107.222,38 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü de 20 ayın en yüksek kapanış seviyesi olan 106.846,18 puandan tamamladı.

Analistler, cari açık probleminin, ekonomideki yavaşlama ve yeniden dengelenme sürecinde elde edilen başarı ile ortadan kalkması ve düşüş eğilimindeki faizlerin BIST 100 endeksini desteklediğini belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini ifade eden analistler, 107.000 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bu seviyenin kırılması durumunda 108.200'ün gündeme geleceğini kaydetti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:24 Kaynak: AA
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