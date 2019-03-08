Borsa yatay açıldı
1 saat önce
Açılışta BIST 100 endeksi, 54,64 puan ve yüzde 0,05 artışla 102.337,33 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 54,64 puan ve yüzde 0,05 artışla 102.337,33 seviyesine yükseldi
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:20
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