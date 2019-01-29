Borsa yatay açıldı, piyasalarda gündem yoğun
7 dakika önce
Dün 8 ayın zirvesinden gerileyen BIST 100 endeksi; Brexit, Huawei davası ve Fed faiz kararı gibi kritik gelişmelerin izlendiği günü yatay hareketle başladı.
Dün 8 ayın zirvesinden gerileyen BIST 100 endeksi; Brexit, Huawei davası ve Fed faiz kararı gibi kritik gelişmelerin izlendiği günü yatay hareketle başladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:16
Benzine Bu Gece Yarısından İtibaren 15-17 Kuruş Arasında İndirim Bekleniyor
Amasya Üniversitesi'nde Açılan 30 Kişilik Kadroya 2 Bin 477 Kişi Başvurdu
Yaş Çay İçin Fark Ödemesi 13 Kuruş Olarak Belirlendi
Toyota, Türkiye'de Dizel Otomobil Satışını Durdurdu