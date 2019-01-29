Son Dakika Haberleri: Borsa yatay açıldı, piyasalarda gündem yoğun

Borsa yatay açıldı, piyasalarda gündem yoğun

7 dakika önce

Dün 8 ayın zirvesinden gerileyen BIST 100 endeksi; Brexit, Huawei davası ve Fed faiz kararı gibi kritik gelişmelerin izlendiği günü yatay hareketle başladı.

Borsa yatay açıldı, piyasalarda gündem yoğun, System.String[]
Dün 8 ayın zirvesinden gerileyen BIST 100 endeksi; Brexit, Huawei davası ve Fed faiz kararı gibi kritik gelişmelerin izlendiği günü yatay hareketle başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:16 

Ekonomi
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