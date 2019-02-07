Son Dakika Haberleri: Borsa yatay, BoE bekleniyor

Borsa yatay, BoE bekleniyor

52 dakika önce

BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yatay kapatırken, BoE'nin Brexit sürecine ilişkin olası mesajları izleniyor.

Borsa yatay, BoE bekleniyor, System.String[]
BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yatay kapatırken, BoE'nin Brexit sürecine ilişkin olası mesajları izleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:20 

Ekonomi
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