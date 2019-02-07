Borsa yatay, BoE bekleniyor
52 dakika önce
BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yatay kapatırken, BoE'nin Brexit sürecine ilişkin olası mesajları izleniyor.
BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yatay kapatırken, BoE'nin Brexit sürecine ilişkin olası mesajları izleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:20
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