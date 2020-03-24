Borsa yeniden yükselişe geçti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa yeniden yükselişe geçti - Son Dakika Ekonomi

Borsa yeniden yükselişe geçti

6 saat önce

BİST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 4,5 yükselişle 88 bin 127 puana ulaştı.

Borsa yeniden yükselişe geçti, System.String[]

BİST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 4,5 yükselişle 88 bin 127 puana ulaştı.


Koronavirüs salgınına ilişkin verilerin ve açıklamaların oluşturduğu tedirginlik küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın dün aldığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından Avrupa borsalarında alımlar henüz güçlenmese de Asya piyasalarında yüzde 6 civarı yükseliş gözlendi.


Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ardından Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi de yükselişe geçti. Dün itibariyle 84 bin 246 puanla kapanışı gerçekleşen BİST 100 endeksi güne yükselişle başlayarak günün ilk yarısını yüzde 4,5 puan artışla tamamladı.


Uzmanlar ise salgınla ilgili haber akışının yatırımcı kararı hakkında etkili olacağını belirtiyor. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:41 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi         
12:48
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum         
23:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:17:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa yeniden yükselişe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]