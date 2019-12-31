Borsa, yılı 114.000 puanın üzerinde tamamladı - Son Dakika
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Borsa, yılı 114.000 puanın üzerinde tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2019'un son işlem gününü yüzde 0,29 değer kaybıyla 114.424,96 puandan tamamladı.

Borsa, yılı 114.000 puanın üzerinde tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2019'un son işlem gününü yüzde 0,29 değer kaybıyla 114.424,96 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 329,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,72 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,66 ile finansal kiralama, faktoring oldu.


Gün içinde 115.312,01 puanla Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkili olan kar satışları ile düşüşe geçti.

Endeks, özellikle son iki aydaki ralli ile yıllık bazda yüzde 25,37 değer kazanarak 2018'deki kayıplarının neredeyse tamamını telafi etti. BIST 100 endeksi 2018'de yaklaşık yüzde 21 değer kaybederek 115.333 puandan 91.270 puana gerilemişti.

Analistler, yılbaşı tatili nedeniyle yarın piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 bandının direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılması durumunda alımların güçlenebileceğini, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:22 Kaynak: AA
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