Borsa yılın en yüksek seviyesinde

Haftaya yüzde 0,50'lik yükselişle başlayan BİST 100 Endeksi 106 bin puana ulaşarak yılın en yüksek seviyesi gördü.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, 106 bin seviyesini aşarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, haftanın son iş gününü yüzde 1,54'lük yükselişle 105 bin 379 puandan tamamlamıştı.

(İHA)