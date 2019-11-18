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Borsa yılın en yüksek seviyesinde

7 saat önce

Haftaya yüzde 0,50'lik yükselişle başlayan BİST 100 Endeksi 106 bin puana ulaşarak yılın en yüksek seviyesi gördü.

Borsa yılın en yüksek seviyesinde, System.String[]

Haftaya yüzde 0,50'lik yükselişle başlayan BİST 100 Endeksi 106 bin puana ulaşarak yılın en yüksek seviyesi gördü.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, 106 bin seviyesini aşarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, haftanın son iş gününü yüzde 1,54'lük yükselişle 105 bin 379 puandan tamamlamıştı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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106 bin puanı aşan Borsa, yılın en yüksek seviyesini gördü
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