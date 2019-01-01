Borsa Yılın Son Gününü Yükselişle Tamamladı

Borsa, yılın son işlem günü olan 31 Aralık gününü yüzde 0,92'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, yılın son işlem günü olan 31 Aralık gününü yüzde 0,92'lik yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,92'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 835.15 puanlık artışla 91 bin 270 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi ise yüzde 1,33 değer kazandı.



Borsa İstanbul, yılbaşı tatili dolayısıyla yarını kapalı olarak geçirecek, işlemlere 2 Ocak günü Salı günü devam edilecek. - İSTANBUL

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